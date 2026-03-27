Niemiecka firma TAG Immobilien, poprzez swoje polskie spółki zależne Vantage Development i Robyg, umocniła swoją pozycję kluczowego gracza na polskim rynku nieruchomości. Spektakularne przejęcie ponad 5300 mieszkań od Resi4Rent przez Vantage Development nie tylko znacznie powiększyło jej portfel, ale także uczyniło ją liderem w szybko rozwijającym się sektorze instytucjonalnego wynajmu. Jest jednak haczyk: jednym z głównych akcjonariuszy TAG Immobilien, który zarabia na wynajmie mieszkań Polakom w Polsce, jest niemiecka agencja rządowa, a mianowicie największa instytucja emerytalna dla pracowników sektora publicznego w Niemczech.

W sierpniu zeszłego roku polski rynek wstrząsnęła bezprecedensowa w historii transakcja. Vantage Development, kontrolowane przez niemiecką grupę TAG Immobilien, sfinalizowało zakup 5322 ukończonych mieszkań od Resi4Rent za ponad 2,4 miliarda złotych. Ten ruch katapultował firmę na pozycję absolutnego lidera, dając jej kontrolę nad niemal 40 procentami polskiego rynku instytucjonalnego wynajmu. Razem z wcześniej posiadanymi nieruchomościami i nowymi projektami niemiecki gigant kontroluje portfel około 16 000 mieszkań, czyniąc go jednym z najważniejszych graczy kształtujących ceny w największych polskich miastach.

„Ale kluczowe pytanie brzmi, kto ostatecznie korzysta z zysków generowanych przez czynsze płacone przez Polaków i ze sprzedaży mieszkań w naszym kraju” – pisze Grzegorz Wierzchołowski w „Gazecie Polskiej”.