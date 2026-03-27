Tytułem wstępu - żona Burmistrza przez wiele lat była dyrektorką muzeum miejskiego - niedawno odeszła na emeryturę, a córka jest radną :-).

TRLD : Zięciu Burmistrza założył firmę, tylko po to, aby kupić działkę (1,5 hektara) za 30zł/m2, wiedząc, że za jakiś czas miasto uzbroi okoliczne działki i zrobi infrastrukturę drogową. Wartość działki wzrośnie dziesięciokrotnie, a miasto wyda na to bagatela - 17 mln zł.

Poniżej wklejam tekst z fb klubu radnych - Łączy nas Czeladź

Jako Klub Radnych, pragniemy Państwu przybliżyć wydarzenia ostatniej Sesji Rady Miejskiej, a konkretnie dyskusji nad uchwałą dotyczącą scalenia i podziału terenów scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ul. Szyb Jana w Czeladzi. Uchwały tego rodzaju pozwalają stworzyć nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową. W tym przypadku dotyczyły terenu niemal 15 ha działek należących do wielu właścicieli przy ul. Szyb Jana. Uchwała przewiduje wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, dróg wraz z infrastrukturą drogową ze środków własnych gminy do 2040 r. Szacowana wartość inwestycji z budżetu miasta to ponad 17 mln. zł. W wyniku takiej uchwały dochodzi do znacznego zwiększenia wartości tych działek.W pierwszej kolejności należy przedstawić fakty i poddać je Państwa interpretacji oraz ocenie.

1) W 2017 roku została przez Radę Miejską w Czeladzi podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ul. Szyb Jana w Czeladzi (Uchwała nr XXXVI/481/2017 (https://bip.czeladz.pl/.../uchwaly_rady_miejskiej/12630.html)

2) W trakcie procesu scalania i podziału wśród jednego z głównych wnioskodawców o podjęcie tego procesu dochodzi do zmian w strukturze własności. Działki spółki posiadającej ponad 11 ha gruntów przechodzą na własność jej wspólników, ale nie wszystkie…

3) W lutym 2022 roku działki o powierzchni 1,5214 ha od wiodącego wnioskodawcy (patrz pkt.1) kupuje za cenę 30,35 zł/m2 Spółka Marbit Nieruchomości. Spółka, która powstała w listopadzie 2021 roku i jak wynika z ogólnodostępnych sprawozdań finansowych, nie prowadziła i nie prowadzi żadnej innej działalności operacyjnej. Właścicielem Spółki i Prezesem Zarządu jest Pan Dawid Michalik – zięć burmistrza Zbigniewa Szaleńca i mąż radnej Marty Szaleniec-Michalik.

30.04.2025 r. na Sesję Rady Miejskiej, na wniosek burmistrza, trafia projekt uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ul. Szyb Jana w Czeladzi, w którym pojawia się nowy uczestnik – spółka Marbit. Uchwałę tę odrzucamy głosami naszego klubu, Klubu Radnych PiS oraz Klubu Radnych Samorząd dla Mieszkańców. 25.03.2026 r. ten sam projekt uchwały ponownie trafia na Sesję RM.

Podczas Sesji Rady Miejskiej Przewodnicząca Klubu Pani Radna Patrycja Juszczyk zadała następujące pytania: • "Panie Burmistrzu, spółka Marbit, należąca do Pana bliskiej rodziny, została zarejestrowana i kupiła grunty przy ul. Szyb Jana w 2022 roku - dokładnie w trakcie trwania procedury scaleniowej, którą Pan nadzoruje. Czy może Pan zagwarantować mieszkańcom Czeladzi, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że żaden z członków Pana rodziny nie posiadał wiedzy o ostatecznym, korzystnym kształcie projektu scalenia przed jego oficjalnym upublicznieniem?"• "W 2022 roku, gdy Pana rodzina nabywała te grunty po ok. 30 zł za metr, Pan jako Burmistrz posiadał już pełną wiedzę o tym, że po scaleniu ich wartość wzrośnie wielokrotnie, nawet do kilkuset złotych. Dlaczego w momencie wejścia Pana rodziny do tego postępowania nie poinformował Pan Rady Miejskiej o konflikcie interesów i nie wyłączył się Pan całkowicie z procedowania tej uchwały, aby uniknąć podejrzeń o działanie na korzyść własnej rodziny kosztem interesu publicznego?"•

"Z ogólnodostępnych sprawozdań finansowych wynika, że spółka Marbit, nieprowadząca innej działalności, sfinansowała zakup gruntów z pożyczki w wysokości blisko pół miliona złotych od Prezesa, prywatnie Pana zięcia. Czy jako osoba odpowiedzialna za przejrzystość życia publicznego w naszym mieście, uważa Pan za sytuację bezpieczną dla gminy, że jednym z kluczowych beneficjentów miejskiej uchwały jest podmiot o tak niejasnym zapleczu finansowym, stworzony wyłącznie pod tę jedną operację gruntową?" Po konsultacji z radcą prawnym w czasie sesji, Pan Burmistrz stwierdził, że nie ma obowiązku odpowiadać na te pytania. Po raz pierwszy w Czeladzi mamy do czynienia z sytuacją, w której jednym z beneficjentów uchwały jest jednocześnie mąż radnej (władza uchwałodawcza) oraz zięć burmistrza (władza wykonawcza). Z uwagi na brak odpowiedzi Pana burmistrza na pytania i mnóstwo wątpliwości natury etycznej i prawnej, Radni RM (Klub Łączy Nas Czeladź, Samorząd dla Mieszkańców oraz PiS) stosunkiem głosów 13:6 (Wspólnie dla Czeladzi) ponownie odrzucili projekt uchwały o scaleniu i podziale gruntów przy ul. Szyb Jana.W naszej opinii nic nie stoi na przeszkodzie, by właściciele gruntów na Szybie Jana we własnym zakresie – jak ma to miejsce w większości miejsc w Czeladzi – dokonywali scalenia i podziału działek oraz budowali drogi i uzbrajali teren. Miasto Czeladź nie powinno dłużej brać w tym procesie udziału.