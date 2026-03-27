Też tak macie, że zamawiacie coś przez alledrogo i sama apka podpowiada wam, żeby kupić coś od innego dostawcy to dostawa BĘDZIE NASTĘPNY DZIEŃ (przy zamówieniu przed np. 13.00) ????

Mi za każdym razem tak wyskakuje. Dodatkowo jeszcze jak dam się nabrać i zmienie sposób dostawy z paczkomatu na ich allegro paczkowat, orlen paczkę itd to NA PEWNO będzie szybciej...? Też tak macie? Dzisiaj zrobiłem dwa zamówienia z dostawą na następny dzień i co? I nawet w jednym wybrałem specjalnie sugerowaną zmianę formy dostawy z paczkomatu na innego kuriera i bam... po 1h z automatu oba zamówienia przestawione na...wtorek... To jest kłamstwo w biały dzień i specjalna dezinformacja ze ich strony? Czy Uokik musi znowu im pojechać po rajtach widmem kary w postaci procenta od obrotu? Może znikną wtedy te fałszywe estymacje czasowe?