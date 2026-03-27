Też tak macie, że zamawiacie coś przez alledrogo i sama apka podpowiada wam, żeby kupić coś od innego dostawcy to dostawa BĘDZIE NASTĘPNY DZIEŃ (przy zamówieniu przed np. 13.00) ????
Mi za każdym razem tak wyskakuje. Dodatkowo jeszcze jak dam się nabrać i zmienie sposób dostawy z paczkomatu na ich allegro paczkowat, orlen paczkę itd to NA PEWNO będzie szybciej...? Też tak macie? Dzisiaj zrobiłem dwa zamówienia z dostawą na następny dzień i co? I nawet w jednym wybrałem specjalnie sugerowaną zmianę formy dostawy z paczkomatu na innego kuriera i bam... po 1h z automatu oba zamówienia przestawione na...wtorek... To jest kłamstwo w biały dzień i specjalna dezinformacja ze ich strony? Czy Uokik musi znowu im pojechać po rajtach widmem kary w postaci procenta od obrotu? Może znikną wtedy te fałszywe estymacje czasowe?
Alledrogo! Czy Uokik zajmie się w końcu podawanym czasem dostawy?
Wygląda to na przykład tak:
DPD - 12:00
InPost: - 14:00
DHL - 15:00
Tylko że często te terminy Allegro ma głęboko w d... wystarczy że raz czy dwa towar zakupiony po godzinie granicznej wyjdzie tego samego dnia, czy kurier odbierze później to cudowny algorytm przeliczy termin doręczenia na korzystniejszy dla kupującego.
@WujekPapryk: pół prawda. Jest coś takiego jak "Dostawy szybsze niż deklaracja". Funkcja włączona przez Allegro domyślnie, NIE DA SIĘ jej wyłączyć na stałe. Algorytm przez to pomija deklaracje sprzedającego dot. wysyłek i sobie sam ustala godzine graniczną. Oczywiście wina za "opóźnienie" zwalana jest na sprzedawce.
alledrogo xd taniej niż gdziekolwiek, sprzedawcy mają drożej w swoich prywatnych sklepach
W dostawie bylo:
Allegro Paczkomat - dostawa jutro.
Inpost paczkomat - dostawa za 4 dni :DD
Wybralem inpost i co? Dostawa jutro a nie za 4 dni :D