Komitet Olimpijski wyklucza transpłciowe kobiety z rywalizacji na igrzyskach
Międzynarodowy Komitet Olimpijski przyjął nową politykę kwalifikacyjną, która wyklucza transpłciowe kobiety z udziału w kobiecych konkurencjach olimpijskich. Decyzja zapadła w czwartek i będzie obowiązywać podczas igrzysk w Los Angeles w 2028 roku.
Komentarze (33)
Tylko wśród idiotów. Bo tak naprawdę przywracają to co wiedzieliśmy od dawna i co jest faktem. Są znaczące różnice fizyczne pomiędzy kobietami i mężczyznami i pod względem fizycznym to mężczyźni mają przewagę. Dlatego w wielu sportach mamy właśnie podział. By kobiety miały szansę na pierwsze miejsce
@not-sweet: [darcie p---y w języku Środy]
Uczciwie to by było bez podziałów na kategorie tylko wszyscy ze wszystkimi i wygrywa najlepszy/a/e. A tak to mamy de facto jakieś paraolimpiady dla kobiet.
Którzy faceci rywalizowali z kobietami na poprzedniej olimpiadzie?
Podaj konkretny przykład.
za Kamalki USA by naciskało żeby dopuścić transformery
... A w sumie to powinna być oddzielna kategoria dla dziwolągów.
Osoby trans będą mogły rywalizować w Los Angeles ale jako faceci.