Najpierw zachęcają do badań, straszą chorobami, a potem zdziwieni, że za dużo się bada. Do mnie od kilku lat dzwonią i namawiają na różne darmowe badania, wsadzanie rurek i diagnostykę. Trochę sobie z nich żartuję, ale niektórych to mi żal. Dzwoniła do mnie w lutym młoda kobitka czy bym nie przyszedł na badanie słuchu. Myślałem, że mi czerep odpadnie. Podejrzewają, że mogę być głuchy a dzwonią na telefon, zamiast wysłać sms-a! Zdusiłem Pokaż całość