Mężczyźni stanowią większość krwiodawców w Polsce. W 2024 r. 74,8% krwiodawców stanowili mężczyźni, a 25,2% kobiety. Dane GUS pokazują też, że w głównej grupie wiekowej 25-44 lata mężczyzn-dawców było znacznie więcej niż kobiet.Nigarun
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 57
- Odpowiedz
Komentarze (57)
najlepsze
Byłem kilka razy oddawać krew i chyba za każdym razem jakaś dziewczyna znajomym się żaliła, że ma słabe wyniki krwi i ją odrzucili.
@AKFobia: Tak, głodowe fit diety przyczyną problemów przy oddawaniu krwi przez kobiety XD Jezusie, że ktoś takie coś pisze na poważnie.
Kobiety mają inne organizmy, inną gospodarkę hormonalną, a co za tym idzie są "mniej stabilne" pod kątem tego, co jest ważne żeby krew oddawać. Jakkolwiek być nie karmił kobiet, zawsze będą miały wyższy % odrzuceń przez wyniki badań.
@1000001: ja czytam tylko nagłówki
w badaniach jest coś innego?
Kobiety nie mogą oddawać w czasie menstruacji i 3 dni po.
Kobiety mogą oddawać max. co 8 tygodni (mężczyźni co 6)
Limit wagowy to 50 kg - kobity często ważą mniej.
25% imo to całkiem dobry wynik biorąc pod uwagę powyższe czynniki.
@Michasz1991: Mniej xD Mało spotykam kobiet ważących mniej ode mnie Ja ważę nie całe 60 kg Chyba że tylko w mojej okolicy są takie ulane lochy
Po drugie, (dowód anegdotyczny) wiele kobiet z mojego środowiska krwi po prostu nie może oddawać ze względu na ich stan zdrowia, zostawały odrzucane w RCCiK, a nie ze względu na ich brak zaangażowania. Najczęściej przez podejrzenie anemii.
Po trzecie, kwestie około-miesiączkowe + ciąże jednak znacząco takie oddanie krwi potrafią utrudnić.
Sam jestem regularnym dawcą, to standard, że kobiety które 'wyglądają' na