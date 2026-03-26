Ostatnio coraz częściej zauważam, że czasy, które niby były przed chwilą, były tak naprawdę w trochę innej epoce. Np. kwestia płatności bezgotówkowych - do 2014 w Biedronce można było płacić TYLKO gotówką(stąd te bankomaty przy wejściu) i świetnie to pamiętam, nie dziwiło mnie to nic a nic. Taki BLIK, który dzisiaj jest oczywistością powstał dopiero w 2015.