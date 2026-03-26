Rada ode mnie. Ustawcie sobie budzik. Ale nie na rano tylko na wieczór. Bardzo lubię to co robię i często poświęcałem sen co prowadziło do problemów.

Rozwiązanie? Zacząłem stosować budzik by mnie wyciągnął z tego co robię. Żebym poszedł spać. I również budzik nie był na moment kiedy mam iść spać tylko godzinę wcześniej żeby zrobić wrap tego co robię, wskoczyć pod prysznic bo prysznic przed snem jest dla mnie obowiązkowy i sru