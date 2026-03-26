Polski Krzem to firma z Gdańska, ma zaledwie kilka miesięcy. Jej założyciele to jednak nie ludzie z pierwszej łapanki. Dwóch z nich, Paweł Pieczul i Paweł Gepner, przez ponad 20 lat pełnili istotne stanowiska inżynieryjne w Intelu. Teraz celują w stworzenie pierwszego polskiego mikroprocesora.