Mireczki, patrzcie na ten projekt ustawy o podatkach od mieszkań z 2026
Niby walą w spekulantów z trzecim i kolejnym mieszkaniem progresywnym podatkiem od wartości (0,02% dla 1-2, potem skok do 0,5% i wyżej). Ale uwaga, jest haczyk
Co oznacza ten zapis o EP? To wymagania z WT 2021 – preferencyjną stawką 0,02% objęte będą wszystkie nowe budynki, gdzie projekt budowlany złożono po 31.12.2020 r. (bo wtedy zaczęto egzekwować normy EP ≤70 kWh/m²/rok dla domów jednorodzinnych i ≤65 dla lokali). XDD Czyli akurat w okresie największej pompy na inwestycyjne flipy i wynajem! xDDD
Wyobraźcie sobie teraz te reklamy deweloperów i pośredników spamujące OLX i Facebooka: "Inwestuj w nasz nowy blok – niski podatek tylko 0,02%! EP poniżej 65 kWh/m², zero progresji, pewna lokata kapitału na lata!"
Inwestorzy obkupieni w momencie największej pompy będą lizać palce – niby reforma przeciw spekulantom, a deweloperka dostanie turbodoładowanie z "ekologicznym" haczykiem a ceny nowych mieszkań pójdą w kosmos!
Komentarze (20)
najlepsze
Dlatego wykopuj Miras.
Mnie ciekawi kto przyniósł im to w teczce ( ͡º ͜ʖ͡º)
Projekt ustawy to projekt, założenie, nad którym się dyskutuje. Dyskusja może się odbywać w mediach publicznych, ale może też się odbywać na sali plenarnej. Projekt trafia do różnych komisji, jest oceniany przez różne instytucje. Senat może wprowadzić zmiany w projekcie ustawie.
A na końcu prezydent to podpisuje.
Dlatego bardzo dobrze, że teraz podniosła się dyskusja na ten temat. Jest bardzo duża możliwość, że ta