Python z 97 mln pobrań zatruty hakerzy kradli klucze SSH i API
Biblioteka LiteLLM paczka z 97 mln pobrań do obsługi modeli AI trafiła na PyPI w zainfekowanej wersji. Złośliwy kod kradł klucze SSH, API (AWS, Azure, GCP), hasła do baz danych i portfele krypto. Zainfekowanych mogło być nawet 500 tys. urządzeń wykrycie uratował błąd: fork bomb.real_scoria
@HabaHabaZutZut: no to pomogło:
"jest darmowe" "jest opensource" to sciagne, co tam, ze firma zabrania lub ma procedury, "eee, tam korpo, przesadzaja"
oczywiscie odpowiednie zarzadzanie projektem moze w duzym stopniu temu zapobiec