Dobra, ale co jest przyczyną albo skutkiem? Osoby ze schizofrenią to często osoby wycofane, bierne, siedzące w domu, zajadające smutki, a stąd m.in bierze się otyłość. Dodatkowo część leków też sprzyja tyciu. W takim układzie łatwiej o rozregulowanie jelit i zaburzenie mikroflory jelitowej. Jak ktoś chciał udowodnić, że częste sraczki prowadzą do schizofrenii czy innej psychozy, to raczej średnio. Prędzej sraczki będą pokłosiem w/w przyczyn, które już wymieniłem