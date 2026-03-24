Jesteśmy atakowani propagandą deweloperów
Film o tym, jak polskie media próbują za wszelką cenę wciskać narrację deweloperów i tanimi chwytami naganiać na kupno mieszkań. Kult betonu jak zwykle w formiekowalzmetina
@ramirezvaca: mordo, miliony ludzi w średnim wieku w wielkich miastach czerpią całą wiedzę o świecie z TVN. Mam za płotem przykład skąd inąd dobrze wykształconych ludzi wykonujących zawody wymagające intelektu którzy łykają to jak pelikany bo TVN ich głąszcze po głowie i mówi, że są elitą.
W tym samym czasie władze miast za łapówki sprzedają deweloperom każdy skrawek zielonego terenu pod zabudowę robioną byle jak i pozbawioną parkingów i infrastruktury koniecznej do życia.
Aktualnie w miastach powstają Ogólne Planu Zagospodarowania. Władze często ograniczają możliwość zabudowywania małych prywatnych działek, za to sobie tworzą warunki do sprzedaży miejskiej ziemii deweloperom. Zainteresujcie się jak
Patologia jest przyzwalanie na trzymanie pustostanow w centrach miast, zamiast tego zabudowywanie doslownie kazdego wolnego skrawka ziemi na obrzezach top 5, kumulowanie korkow i smogu, bo nikt nic nie robi z hordowaniem mieszkan.
Jak masz osobe-zbieracza, ktora kolekcjonuje smieci po nic to kazdy wie, ze to choroba psychiczna, a jak taki zbierac kolekcjonuje mieszkania „bo moga sie przydac” to kazdy to akceptuje jako normalne zachowanie. A nie jest
@Qullion: Widać, że karmisz się historyjkami ludzi, a nie piszesz z własnego doświadczenia.
"wystarczy poszukać" XD Nie kolego, wystarczy mieć gigantycznego farta i trafić akurat na moment, kiedy taka oferta wejdzie na rynek, bo zaraz zniknie. A te co tak sobie wiszą są albo z wadami albo po prostu za drogie w stosunku do realnej wartości.
@Charakietrela: No to takich jest 2% bo Polacy jedyną opcje która w ciągu ostatnich 40 lat zrobiła cokolwiek dla ludzi przeciw developerom już pogonili pod próg.
100% jego wina, na pewno pan pis (który nawet po utracie wladzy trzeciej drodze rzucał kłody pod nogi i próbował w komisjach blokować jawne ceny) nie ma z tym nic wspólnego.