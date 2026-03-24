Zamiast "Młodego Technika" - ocean szlamu AI
Niewiarygodny upadek i degrengolada. Prawie stuletni tytuł. Historia. Pismo, w którym publikowali Stanisław Lem i Janusz Zajdel, i na którym wychowały się pokolenia inżynierów. Zostało teraz zalane wygenerowanym w chatbotach tandetnym "kontentem", pełnym błędów, halucynacji i kompletnego bełkotu.zenon-sharp
Już dawno nie ma znaczenia czy piszesz ciekawie, czy robisz research czy korzystasz czy jesteś oryginalny - to nie przynosi kasy
Liczy się czy Ciebie znają, czy masz dużo followersów a content i tak tworzysz pod tych co zapłącą więcej.
wieka szkoda