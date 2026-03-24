Cześć Mirki i Mirabelki,
Chciałem Was ostrzec przed "ubezpieczeniem" oferowanym w sieci Media Markt (Gwarancja+, ubezpieczyciele SPB / Wakam). Moja historia to podręcznikowy przykład tego, jak wielka sieć żeruje na zaufaniu klientów, stosując zapisy, które w mojej ocenie są bezprawne.
W skrócie (TL;DR):
- Kupujesz telewizor Samsung 65" za 3648,99 zł.
- Dokupujesz ubezpieczenie Gwarancja+ za 619,00 zł, bo sprzedawca obiecuje "100% ochrony i zwrot pełnej kasy w razie awarii". Łącznie zostawiasz w sklepie 4267,99 zł.
- Po 4 latach matryca pada (czarna plama).
- Ubezpieczyciel wylicza odszkodowanie na podstawie ukrytej tabeli amortyzacji i proponuje... 1459,59 zł w formie karty podarunkowej.
- Dodatkowo żądają wydania uszkodzonego telewizora!
NAJWIĘKSZY PRZEKRĘT:
Manipulacja "szkodą całkowitą"Zwróćcie uwagę na ich "matematykę", którą widać na załączonych zdjęciach dokumentów z serwisu:
- Realny koszt naprawy matrycy wyceniono na 2112 zł.
- Wartość mojego telewizora przy zakupie to 3648,99 zł.
- Logika podpowiada: Naprawa za 2112 zł przy wartości sprzętu 3648,99 zł jest całkowicie opłacalna (to tylko ok. 58% ceny!).
- Co robi ubezpieczyciel? Sztucznie zaniża "aktualną sumę ubezpieczenia" do 1459,59 zł (te ich 40%) i ogłasza szkodę całkowitą, bo koszt naprawy (2112 zł) przekracza ich wymyślony limit, a nie faktyczną wartość telewizora!
To jawne działanie na szkodę klienta, byle tylko nie naprawić sprzętu i wypłacić grosze, zabierając przy tym telewizor, który na części jest pewnie więcej wart niż ich karta podarunkowa.
Dlaczego to jest SKANDAL?
- Brak dokumentów przy dostawie (Art. 384 KC): Gdy dostawcy Media Markt przywieźli mi TV, dali do podpisu tylko JEDNĄ STRONĘ POLISY. Nie wydano mi żadnego regulaminu (OWU) ani tabeli amortyzacji. Pełny regulamin dostałem mailem dopiero DZIEŃ PO zakupie. Zgodnie z prawem, takie zapisy mnie nie wiążą!
- Misselling i wprowadzanie w błąd: Zarówno w salonie (Głębocka/M1 Marki), jak i na infolinii, zapewniano mnie o "100% ochrony". Nikt nie wspomniał, że wartość ubezpieczenia spada o 60% po kilku latach. To celowe wprowadzanie klienta w błąd dla prowizji.
- Media Markt "umywa ręce": Odpowiadają szczątkowo i ogólnikowo, kopiując gotowe formułki: "zaakceptował Pan regulamin". Całkowicie ignorują fakt, że regulaminu nie było przy dostawie i nie odpowiadają na żadne merytoryczne punkty mojej reklamacji.
Co dalej?Nie odpuszczam. Właśnie wysłałem wniosek o interwencję do Rzecznika Finansowego oraz zawiadomienie do UOKiK. Jeśli Media Markt myśli, że zadowolę się kartą podarunkową na drobne, to grubo się myli
Ku przestrodze:
Sprawdzajcie dokładnie, co podpisujecie w Media Markt. Nie wierzcie sprzedawcom na słowo – ich interesuje tylko prowizja. Jeśli mieliście podobne przeboje z SPB, Wakam lub Gwarancją+, piszcie w komentarzach!
Komentarze (83)
najlepsze
1. nie kupujcie ubezpieczen dodatkowych do jakichkolwiek sprzetow
2. wiekszosc ubezpieczen ma grube OWU (ogolne warunki ubezpieczenia) jesli raz tam zajrzycie pewnie nie bedziecie juz myslec o tym produkcie w formacie 'ubezpieczenie'
3. nic nie ugrasz
W dłuższym okresie lepiej nie kupować ubezpieczeń i to się opłaci, nawet jeśli któryś sprzęt padnie dzień po gwarancji i trzeba będzie kupić nowy. No chyba że ktoś ma wyjątkowego pecha do elektroniki (mam taką koleżankę, której wszystko się psuje).
Nie ma ani jednej sieci handlowej, która nie byłaby na czarnej liście wykopków.
@hakunnin: własnie tak działają wszystkie ubezpieczenia - chociażby AC/OC.
Ludzie często pisali źle nawet jak im się mówiło.
Z tv nie maiłem styczności, ale możliwe że lepiej by było jak byś rozj... matryce i napisał że ktot zrzucić czy dziecko. Ubezpieczenia lepiej brać po za nimi często jest taniej. W sumie biorąc pod uwagę inflację jesteś
Sugerujesz, że 4 letni telewizor jest warty tyle co nowy?
Sprawdź w umowie jakie są warunki i czy na pewno suma ubezpieczenia jest stała.
Ubezpieczenie niby obejmowało wszystko, tak mi w sklepie tłumaczyli. Jeśli sam bym uszkodził lub np. zostawił na aucie, zapomniał, pojechał i zostałby zniszczony z tego powodu, to oddają mi pełna kasę która zapłaciłem, a nie wartość sprzętu po kilku latach.
Mogłeś po otrzymaniu i przeczytaniu regulaminu odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Nie zrobiłeś tego, więc OWU Cię obowiązuje.
Jak ktoś wcześniej napisał - dostałeś wycenę TV na dzień szkody, nie fakturową. Pewnie tak stoi w OWU.
W przypadku AC na nowe samochody jest podobnie, dostaniesz tyle ile auto jest warte na
@siap_tiruriruri: Są różne warianty GAP. Ten, który opisałeś to tzw. fakturowy GAP. Stosowane są co najmniej 2 inne typy: finansowy (wyrównanie do wartości pozostałej do spłaty - w przypadku kredytu lub leasingu) oraz indeksowy (indeksowany w sposób stały, np. +25% od wypłaconego AC). Jeśli nie czytasz OWU to nie wiesz.
@Peter_Sinclair: jakie ma znaczenie czy to zielonka, pomarańcza, bordo, biały czy czarny. Jesteś rasistą który chciałby segregować użytkowników wedle koloru?
Tu problemem jest tylko treść w której nawet zabrakło informacji o warunkach umowy. Co więcej zdjęcie mejla do media markt sugeruje, że suma ubezpieczenia nie jest gwarantowana bo OP próbuje reklamować to na zasadzie "ale sprzedawca obiecał 100% więc OWU mnie nie obchodzi" i nie ma
@orejpolenatraktore: Nie wiem, ale z jakiegoś powodu zawsze się wstydzą kręcić aferę pod starym nickiem i zakładają nowe konto. A przecież jak mówił klasyk jak ktoś nie ma nic na sumieniu to nie musi się niczego bać.
Nie oceniam decyzji ubezpieczenia. Po tym wpisie można się dowiedzieć jak wygląda ubezpieczenie w praktyce i można świadomie podjąć decyzję czy ubezpieczać czy nie. Nie każdy jest ekspertem od ubezpieczeń, nie każdy umie zrozumieć OWU a takie doświadczenie z życia pozwala jest pomocne.