Polska 2030: 1% bogaczy, 99% niewolników
Klasa średnia wymiera i to jest fakt. W naszym kraju można zauważyć niepokojący trend. Najbogatsi są coraz bogatsi, a najgorzej zarabiającym żyje się coraz ciężej. Grupa społeczna, która powinna być pomiędzy nimi zanika.
- #
- #
- #
- #
- #
- 54
- Odpowiedz
Komentarze (54)
najlepsze
Dobrze, że porusza temat inflacji - ludziom wmówiono, że inflacja to coś dobrego, bo deflacja powoduje gromadzenie majątku i spowolnienie wzrostu gospodarczego. Ale tak szczerze odpowiedzcie sobie, co byscie woleli - nizszy o 2-3% wzrost i ciągle taniejące produkty, czy tak jak teraz, gdzie ten sztuczny wzrost nie ma żadnego pozytywnego wpływu na przeciętnego Kowalskiego?
Naturalnym biegiem kapitalizmu jest deflacja, gdzie unowoczesnianie produkcji i jej umasowienie powoduje spadek cen. No
@dafto: Po odejściu ze standardu zlota i odpaleniu rezerwy cząstkowej ludzkość swiadomie wybrała stosunkowo krotkotrwaly intensywny wzrost kosztem pozniejszego cierpienia, licząc ze dotkniętych ono przyszlych pokoleń.
Po kryzysie bankowym w 2008 roku gdzie straty zostaly uspołecznione w ramach protestu na ten stan rzeczy powstal Bitcoin umozliwiajacy wypisanie sie w duzym stopniu z nieuczciwego systemu i skladowanie kapitalu w aktywie deflacyjne, ktorego nikt
@lunaexoriens: każdy ekonomista i osoba choć minimalnie ekonomią zainteresowana ci coś takiego powie
My nie mamy wsparcia dla polskich inżynierów, jak Musk ma Stanach, innowatorów a jak już są to klepią względną biedę a ich projekty są przejmowane lub zamykane z hukiem (Sankowski , Malinikiewicz czy inne skandale związane z NCBiR i jeszcze inne związane z samą giełdą, bankami czy nieruchomościami, itp.) Afera goni afere.
Mamy za to skromną bandę pasożytów, posiadaczy 3 i więcej mieszkań
@san-san: O sorry odleciałeś, to Musk się zesrał, że nie może brać tanich Hindusów do SpaceX bo mają kontrakty rządowe. I apelował o zmiany. Warto sobie obczaić jego historię dokładnie, Januszex przy nim to amatorszczyzna, tylko PR ma niesamowity.
I już można śmiało zakopać bez oglądania za takie klikbajtowe wiadomo co umysłowe.
Ja wiem, że wielu aspiruje do tej klasy, jednak pojęcie nowobogacki jest bardziej akuratne.
Klasa średnia, to warstwa która ma skumulowany majątek kilku pokoleń, jest wykształcona i obraca się głównie wśród swojej klasy i wyższej.
Socjalizm jednak skutecznie ich zwalczył.
Od tamtej pory, ta klasa w Polsce praktycznie nie istnieje, bo to, że ktoś od nawet długiego czasu ma niezłe zarobki,
@Anakee: jak nam wybili elity i najmądrzejszych ludzi a zostawili niewolników. To tak. Istniała.
@lemon0042: klasa średnia. Przed wojną. Chyba ominęła cię historia XX wieku. Elity czy ex-arystokracja to nie klasa średnia.