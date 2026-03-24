Wydrukowali artykuł z promptem z AI w gazecie. Wpadka obiegła internet
Wysokonakładowy dziennik Dawn zaliczył wpadkę, która szybko obiegła internet. W papierowym wydaniu gazety opublikowano tekst biznesowy z pozostawionym, kuriozalnym promptem po edycji AI. Redakcja przeprosiła, ale problem okazał się większy niż jeden kompromitujący ślad w artykule.ProstoZMainstreamu
Komentarze (37)
Idą z tym o krok dalej i już w relacjach z Iranu były klipy video generowane AI. Matrix na całego idzie Panie
@PijanyDrwal: No wiesz - po prostu zamiast mieć 10 korespondentów można mieć 1-2, którzy dadzą dane do tych 10 :P
Oczywiście też częściowo korespondenci są niepotrzebni, bo dzisiaj każdy ma kamerę i wrzuca gdzieś to wszystko
@f9JXBEArQ2H4TKl: Gratulacje, właśnie zrównałeś narzędzia do poprawiania błędów z narzędziem które np samo napisze artkuł xD.
@f9JXBEArQ2H4TKl: Ale właśnie to znalezisko, podobnie jak twój komentarz, istnieją tylko i wyłącznie dlatego że żaden człowiek później tego nie zweryfikował. Więc równie dobrze AI mogła tam halucynować jak ma