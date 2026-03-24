Klub Strzelecki Skaut w Bielsku-Białej stosuje pozytywną dyskryminację
Zgodnie z zapisami Statutu KS Skaut w Bielsku-Białej, członkowie mają zarówno prawa jak i obowiązki. Jednym z obowiązków jest opłacanie rocznej składki członkowskiej, która wynosi 350 PLN. Kobiety płacą połowę tej kwoty.
Klub ma absolutną rację propagując strzelectwo wśród kobiet. Więcej zainteresowanych, więcej kobiet w wojsku.|
Więcej kobiet w wojsku... łatwiej będzie wprowadzić pobór dla kobiet (tak jak na przykład w Izraelu)
W moim klubie jednym z członków był pies. Pies nie płacił składek.
Odróżnijmy fantazje prywatnych osób od dyskryminacji w instytucjach państwowych za publiczne pieniądze.
Bo niewidzialna ręka wolnego ryneczku zaraz stworzy 5 kolejnych klubów strzeleckich? XD
@Z_d--y_strzelec: niby dlaczego? jak jakiś sektor rynku jest w 100% w rękach prywatnych to dlaczego dyskryminacja płciowa może być dopuszczalna? Jak mi to nie pasuje to mam sobie sam strzelnicę postawić? No przecież to takie
Zadowolony jest klub, zadowoleni partnerzy tych kobiet. Jedyni w-------i to redpillersi, których jedynym hobby jest wyszukiwanie kolejnych przykładów dyskryminacji meżczyzn.
Trzeba ukrócić wszelkie ulgi i bonusy za sam fakt bycia kobietą. Pomyśl o
Czy jednak byłby trzask pękających d*p i awantura na cały kraj jak przy "barberze tylko da mężczyzn" (link pierwszy z góry z google)
https://kobieta.wp.pl/barber-shop-tylko-dla-mezczyzn-kobiety-wzburzone-wykluczeniem-6339915995859073a