33 lata Pentiuma. Procesor, który zmienił komputery osobiste
Dokładnie 33 lata temu Intel wprowadził na rynek pierwszy procesor z rodziny Pentium, rozpoczynając jedną z najważniejszych linii w historii komputerów osobistych. Układ oparty na architekturze P5, znany także jako i586, pojawił się w wersjach Pentium 60 i Pentium 66.ochucki
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
Gdyby nie AMD czy Cyrix (i jego 5x86 i 6x86), to rozwój stałby w miejscu - tak, jak było przy FXach i zastoju Intela między 2 gen a 7 gen. Konkurencja była istotna.
Jak to pokazuje jaki skok ekonomiczny, z którego płynie wręcz skok cywilizacyjny przeszliśmy od tamtych czasów.
W czasie kiedy w USA debiutował Pentium w Polsce nadal jakikolwiek PC (zwany wtedy "ajbiem") to był szczyt marzeń, a kto dał radę ponieść ten niemały koszt, to miał zazwyczaj sprzęt z procesorem 286 (debiut 1982) bądź 386