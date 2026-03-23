Ceny jedzenia w polskim i niemieckim IKEA. Prawie wszystko w Polsce jest droższe
Porównanie cen w sklepiku szwedzkim IKEA: Mrożony filet z łososia (500g) u nas kosztuje 85 zł. Za miedzą ten sam produkt to wydatek rzędu 12,99 EUR (ok. 55 zł). Jeszcze gorzej wypadają mrożone wafle VAFFLOR u nas 21 zł, tam 2,99 EUR (ok. 13 zł). 44 na 51 produktów jest tańszych w Niemczech.Zbychu222
Komentarze (72)
To samo jest z gastro ogólnie. W Niemczech azjatycke żarcie to najtańsze jedzenie, a w Polsce to 3000-letnia sztuka gotowania i ludzie płacą za jakieś tikka masala vege 50 PLN a potem piszą, jakie było dobre. Ostatnio za 1 średnią pizze w jakimś zapizdowie nad morzem poza sezonem chcieli ode mnie 80 PLN. Jest
@bropek: Tu jest sedno sprawy. Polacy są jeszcze stosunkowo młodym ''konsumenckim'' społeczeństwem. Minęło zbyt mało czasu od PRLu żebyśmy zakupy czy restauracje traktowali jako coś zwykłego. Wciąż jest to ''atrakcja'' często na pokaz, nie nasycyliśmy się tym jeszcze. Dlatego Polacy kupują drogie ubrania i jedzenie, nie są wybredni. Często będąc za granicą czytam opinie różnych atrakcji, to ludzie na zachodzie piszą, że drogo (mimo sporych zarobków),
Oczywiście łosiu xD
W siedzibie IKEA siedzą i się zastanawiają, jaka cena "przejdzie". Podpowiem: w KAŻDYM korpo siedzą i porównują rynki - ile ludzie mają kasy, ile mogą chcieć wydać na ich produkt, jaka jest konkurencja, jakie są nastroje
Dziś ludzi najbardziej pali myśl, że nie będą sobie mogli na coś pozwolić, na knajpę, na ciepłe kraje, na buty po 1000 zł, czy nawet masło jak było po 12 zł. Jeśli coś nie jest lekiem, to możesz z