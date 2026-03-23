perzypominam że Kore Jackowską przyłapali na tym że paczka do niej zawierała 60 gramów "zioła", i w domu też troche jej znaleźli

i co?

paczka była zaadresowana do jej psa więc sąd uznał że jej nie można postawić zarzutów xDDD a za kilka gram w domu była niska szkodliwość społeczna XDDDDD

już widze jak jakiegoś Kowalskiego łapią w takiej sytuacji i nie kończy sie aresztem