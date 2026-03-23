Kupił RTX 5090, a dostał proszek do prania. Amazon odrzucił reklamację
Klient, który zamówił topowy model RTX 5090 przez Amazon, zamiast drogiego sprzętu znalazł w paczce opakowanie proszku do prania. Pomimo udokumentowania rozpakowywania paczki na materiale wideo, Amazon odrzucił zgłoszenie reklamacyjne i nie zwróci pieniędzy, twierdząc, że wysłano prawidłowy produkt.jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- 78
- Odpowiedz
Komentarze (78)
najlepsze
Poczytajcie sobie w sieci jak zarabia się na zwrotach z amazona.
Gdyby kupił od Amazona to bez dyskusji ogarnęliby zwrot.
Oni przyjmują przecież nawet zwrot niekompletnych produktów xD
@SCAInet: Obsługa Amazona zachowuje się jak altenatywka z ostrym borderem, jednego dnia cię kocha, a kolejnego jest w stanie cię podpalić razem z łóżkiem. Kiedyś robiłem zwrot - kurier odebrał przesyłkę i w tym samym momencie miałem zwrot na karcie. Ale innym razem odesłałem towar, według trackingu dotarł do amazona, a pieniędzy nie było mimo przekroczenia ustawowego terminu. Zadzwoniłem na infolinie, a
Sam mialem problem, ze wyslali mi część ze zwrotu a potrzebowalem jej na juz i zajęło 3 godziny czytania instrukcji, zeby odratowac płytę.
@Hubertus999: potrafią też zrobić dobrą ofertę, nie wysłać przedmiotu przez pięć miesięcy, skasować zamówienie i wmawiać ci że płatność do nich nigdy nie przeszła xD a na chacie piszesz z hindusami i co chwila jeden hindus ucieka i pojawia się drugi. Ja już paradoksalnie bezpieczniej się na aliexpress czuję