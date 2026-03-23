Wszystkie 5 cegiełek DNA znaleziono w próbce asteroidy Ryugu
Japońscy naukowcy potwierdzili obecność wszystkich pięciu nukleobaz (A, G, C, T, U) w próbkach z asteroidy Ryugu. Wyniki w Nature Astronomy. Odkrycie sugeruje, że składniki molekularne życia mogły powstać w przestrzeni kosmicznej miliardy lat przed Ziemią.real_scoria
@mhrok87: Nie ma. Są mikroby które używają siarki zamiast tlenu jako utleniacza ale nie zamiast węgla.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_Stanleya_Millera
@Ranger: ale ta hipoteza ma fajne założenia, co do warunków przeprowadzania eksperymentu:
Więc... zachodzi potrzeba zadania pytania - czy te cząstki powstają wyłącznie "w warunkach środowiska wczesnej Ziemi"? Jeśli tak, to czy z takiej planety