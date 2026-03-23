Nie dziwię się, że ludzie go nienawidzą. System kaucyjny mnie pokonał.
Tak to sensowna idea w polskim wykonaniu stała się groteską.PIAN--A_A--KTYWNA
@60groszyzawpis: Bo to przekręt jest od A do Z.
To nie sensowna idea i nic nie ułatwia. Przed systemem wyrzucałem zgniecione butelki do plastiku. Teraz ludzie muszą gromadzić niezgniecione butelki, jeździć z nimi do sklepu, stać pod automatem, który może nie działać. Zamiast wyrzucić je do kontenera na plastik pod domem. Co jest w tym niby lepszego? System z założenia ma zniechęcić ludzi do oddawania, żeby kaucja zostawała u niemca. Ja po prostu nie kupuje już opakowań
tak było w poprzednim systemie. Teraz te automaty powoduje ze - tracisz czas, paliwo na dojazdy, opakowania zagracaja Ci mieszkanie... do tego podniesiono oplaty na smieci...
obecny system to paranoja... uzbierasz 20 butelek po 50gr to 10zł odzyskasz... no to system działa tak zeby w-----ć Cię z kasy i zebys machnął ręką na te butelki... czyli nie dość, że część osób posegreguje to jeszcze zapłaci dodatkowo... i to raz
Cały wór się uzbierał, taki większy, nie ma tego gdzie trzymać. Nie chodzę do sklepu codziennie bo robię zakupy w hurtowych ilościach żeby nie musieć się między ludźmi przeciskać. No ale czasem trzeba. No to odjąłem decyzję że trzeba te butelki oddać - w końcu zapłaciłem kaucję za nie.
Złapałem za wór - no i jednak nie. Na piechotę tego nie będę targał - jak się okazało słuszna
To jest mechanizm który zmusza do chodzenia do tego samego sklepu. Dyskonty robiły wcześniej takie akcje promocyjne w stylu "zrób zakupy za x i otrzymaj kupon 10zł na kolejne", bo oni wiedzą, że przy okazji i tak się kupi inne rzeczy. Tutaj system kaucyjny im daje taki sam efekt powracających klientów, ale za darmo,
dalej przestałem czytać, w sobotę to nawet nie kieruję głowy w kierunku marketowego parkingu
Co jest sensownego w idei chodzenia ze śmieciami do sklepu, podczas gdy od lat mamy specjalne kosze do segregacji plastików przed budynkami?
To ciekawe marzenia ma autor pseudoartykułu. To już sama idea jest głupie, a butelkowcy z ich pseudoargumentem "zróbcie system kaucyjny, bo jest w Niemczech" sami się do tego przyczynili.
@Reretos: tak samo mamy specjalne kosze na szkło i pełno szklanych butelek po alkoholu leży w krzakach bo nie ma kaucji na to