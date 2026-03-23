To już nie wyjątek, a norma. Polacy masowo biorą drugi etat
Gastronomia, usługi kurierskie czy zlecenia IT. Coraz więcej Polaków szuka dodatkowych źródeł dochodu. Niezależnie od tego, czy chodzi o dorabianie do pensji, realizowanie pasji czy zabezpieczenie finansowe w niepewnych czasach, dorabianie staje się codziennością.
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 85
- Odpowiedz
Komentarze (85)
najlepsze
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nasi rodzice mieszkali ze swoimi rodzicami do 40tki po jakichś mieszkankach z wielkiej płyty, albo w rozpadających się chałupach.
Pierwsze auto to się kupowało po 15 latach pracy,
na wakacje jeździło raz w roku nad jezioro "na domki", albo do zakładowego ośrodka wczasowego nad Polskie morze do jakiegoś Niechorza czy innego zadupia,
a jedzenie w
Wystarczy obniżyć poziom konsumpcji i zrezygnować z paru uciech w skali miesiąca i żaden dodatkowy etat nie będzie już potrzebny.
Jak widzę na co ludzie wydają pieniądze i ile przepijają, przepalają albo wydają na obiady w knajpach, a wakacjach 2-3 x w roku nie wspomnę (kazda majowka to wyjazd) to się wcale nie dziwię, że im nie starcza na to jedna pensja i muszą szukać drugiego etatu.
Devops za dnia, w weekendy instruktor personalny na siłowni.
Manager IT za dnia, wieczorami agent ubezpieczeniowy.
Doktor na uczelni za dnia, wieczorami korepetytor.
Programista za dnia, w weekendy flipper który w dresach odmalowuje sam mieszkania bo usługi za drogie.
Magazynier za dnia, w weekendy eksporter gołembii do chin.
Może poza doktorem z uczelni, słabe to jest że korepetycji na tym etapie trzeba udzielać żeby dobrze wyżyć.