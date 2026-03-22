Naprawdę ktoś się łudził, że polski system opieki zdrowotnej podoła leczeniu starzejącego się pokolenia wyżu? Przecież ten system jest zbudowany na założeniu, że większość finansujących go nigdy z niego nie skorzysta i nadchodzi moment, gdy to założenie przestanie być spełniane. To wszystko za chwilę klęknie tak jak klęknął kiedyś system edukacji a potem rynek pracy. System opieki zdrowotnej w Polsce to jest takie samo truchło jak i system emerytalny.