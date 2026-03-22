Odkryłem sieć powiązanych stron www manipulujących Polakami za pomocą AI
Kilkadziesiąt stron na rozmaite tematy zawiera artykuły pisane przez AI, zdjęcia autorów generowane przez AI, losowe siedziby redakcji. Ktoś musiał mieć ogromny budżet na postawienie tego. Po co?adenrno
Komentarze (59)
Nie żebym był jakimś specjalistą od webdevu ale czy przypadkiem to nie są po prostu "landing pages"? czyli strony robione po to żeby crawlery i inne AI łapały treści i kierowały ruch w odpowiednie miejsca?
Możesz wskazać jakie tam są treści z manipulacjami?
Nie chcę przesądzać ale ja tam nie widzę niczego strasznego. Oświeć mnie
testy-do-policji.pl,
pielegniarkom.pl,
parafiaotwocklugi.plbardzo wyraźnie mówi, czyje dane są zbierane.
Manipulacja polega choćby na tym, że autorzy stron mają losowe nazwiska, zdjęcia z AI, losowe nieistniejące adresy z jakichś wiosek. Po to właśnie jest UODO, żebyś wysyłając cokolwiek przez formularz wiedział, kto będzie przetwarzał te dane. Tutaj
One wszystkie mogą spokojnie działać na jednym VPS za 10 euro na miesiąc, bo to proste strony ze znikomym ruchem.
Model generujący obrazki można sobie nawet lokalnie odpalić, to nie LLM.
Najwiejszy
domeny z aftermarket.pl -- nie mam pojecia ile kosztuja -- ale to tez typowa zabawa, bo kupujesz domene ktora jakas tam przeszlosc ma, i nóż widelec
Ale to nadal nie jest wysoki koszt. Firmy potrafią naprawdę sporo inwestować w SEO czy reklamy, więc zrobienie takiej farmy stron za, niech będzie i 10 tysięcy, to nie jest aż dużo, żeby szokowało.
Ale jak mówiłem: nie wiem jak to
Przykładowa pisuarka:
Obudziłeś się wczoraj? Takich stron są miliony, kiedyś rzeczywiście miały słabszą jakość tekstów, AI ratuje branżę śmieciarzy od SEO.
https://www.michasmakow.pl/
https://aminlight.pl/
@BigCo: Obawiam się, że ze względu na zlasowane mózgi. Wystrczy krzyknąć, że polakami manipulujoooo i się zlatują węszyciele spisków jak muchy do szamba.
@adenrno: wiesz nic o niczym i tutaj jeszcze jakieś "analizy" i teorie spiskowe w komentarzach :|
...typowa manipulacyjna reklama na wypoku 😂😂😂
Aftermarket.pl Limited
w whois raczej by to ukrywali, a nie jeszcze podawali nazwę firmy resellerowej