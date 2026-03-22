Chciałbym publicznie zapytać markę Cupra o podejście do klienta i rozwiązanie mojego problemu.

Mój samochód trafił do serwisu 2 czerwca 2025 roku z komunikatem „usterka układu 48V” oraz „usterka układu napędu”.

Po wstępnej diagnozie serwis poinformował mnie, że producent uznał, iż problem zostanie rozwiązany poprzez aktualizację oprogramowania.

Na tę aktualizację czekałem do połowy listopada 2025 roku.

Niestety po jej wykonaniu okazało się, że usterka nadal występuje i aktualizacja nie wniosła żadnej zmiany.

Następnie producent zdecydował o wymianie kolejnych elementów układu mild-hybrid 48V. Wymieniono między innymi:

• generator 48V

• baterię 48V

• akumulator 12V

• kolejne elementy układu związane z miękką hybrydą

Części były wymieniane kolejno przez kolejne miesiące, jednak do dnia dzisiejszego problem nadal nie został rozwiązany.

Dzisiaj otrzymałem informację z serwisu, że wymiana ostatniego elementu również nie przyniosła rezultatu i usterka nadal występuje.

Samochód, za który zapłaciłem prawie 200000 zł, stoi w serwisie od prawie 11 miesięcy i nadal nie wiadomo, czy i kiedy zostanie naprawiony.

Chciałbym zapytać markę Cupra:

• czy to jest normalna sytuacja, aby klient prawie rok czekał na naprawę nowego samochodu?

• w jaki sposób marka chce zadbać o swojego klienta, skoro od 11 miesięcy otrzymuję jedynie informację „proszę czekać” lub „proszę kontaktować się z serwisem”?

Szczerze mówiąc zaczynam rozumieć, dlaczego coraz częściej mówi się o tym, że chińskie marki mogą wyprzeć europejską motoryzację, jeśli obsługa klienta wygląda w ten sposób.

W mojej ocenie najbardziej uczciwym rozwiązaniem tej sytuacji byłaby wymiana pojazdu na nowy egzemplarz, jednak pytanie brzmi czy marka będzie chciała realnie zadbać o swojego klienta?

Licząc na reakcję i rozwiązanie sprawy, oznaczam:

