Po co w ogóle próbować - mój syn zszokował mnie swoją przyszłości pokolenia Z
Mój syn powiedział mi, że on i wielu jego przyjaciół wierzy, że przyszłość obróciła się przeciwko nim do tego stopnia, że czasami zastanawiają się, czy w ogóle warto próbować.
To bardzo bardzo dobre pytanie, wykop!
Jak masz spryt i żyłkę do czegoś chodliwego (handel, umiejętności techniczne, kontakty z ludźmi) to możesz próbować, ciężka praca i konsekwencja i za 20 lat masz już coś (o ile nie przydarzy Ci się wypadek losowy - choroba, jebnięty współmałżonek, chore dziecko).
A jak jesteś słaby/przeciętny we wszystkim i nic specjalnego nie umiesz to jesteś w dupie... jak
@kurva_mac: jaka jest najlepsza strategia na wygraną w ustawionej lub nieprawdopodobnej grze?
Każdy z nas dopóki się nie wyloguje gra w tą grę, a głód potrafi bardzo motywować do działania :)
@zwirz: No i co to ma do rzeczy w związku z rozkminkami dziecka tego gościa? Polska z powodu globalizacji dołączyła do Zachodu z wszelkimi tego konsekwencjami (z powodu łatwości podróży). Aktualnie możesz znaleźć pracę ale w większości przypadków ta
Więcej, coraz więcej.
Coś innego? Po co, AI ich wyrzuci na zbity pysk. Więc zostaje być robolem fizycznym i pracować i żyć z miesiąca na miesiąc. A firmy i tak nie założy, bo dominacja korporacji będzie. Np. allegro czy uber. Niby zarabiają
W Polsce temat jeszcze troche ratuje to całe b2b które daje zarobić 2x więcej niż na UoP ale ile to jeszcze potrwa? To jest solą
Jeśli już nie ma o co walczyć to zawsze można się skrzyknąć i zrobić jakąś małą rewolucyjkę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tak to zwykle działało w historii. Skoro przyszłość nie ma sensu to cóż szkodzi poświęcić terazniejszość by naprawić ją siłą.
Zawsze jest jakiś wybór.