Prezydent RFN: Ramadan częścią życia religijnego Niemiec
Z okazji zakończenia muzułmańskiego miesiąca postu ramadanu prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier skierował pozdrowienia do wyznawców islamu w Niemczech.uncles
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Kalergi:
"Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äusserlich dem altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen."
Dziś Ramadan, jutro - Szariat...
Amen;)