Uzależnienie od leków z Azji to dawna krótkowzroczność, która teraz mści się na Europie. Sprzedaliśmy własne moce produkcyjne dla niższych cen, a teraz w razie kryzysu jesteśmy na łasce dalekich dostawców.

Polska próba odzyskania suwerenności w tym obszarze jest kosztowna, ale niezbędna. Budowanie fabryk leków w kraju to nie tylko biznes, to strategia obronna. Leki to towar krytyczny jeśli sami ich nie wytwarzamy, w godzinie próby decyzja o naszym bezpieczeństwie zapadnie tysiące