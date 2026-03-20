1/2 etatu w Elblągu za ~2500 brutto i wymagania jak na 5 osób
2 lata doświadczenia, wyższe informatyczne obowiązkowo, a w pakiecie: helpdesk, admin IT, cyberbezpieczeństwo, grafika, social media, zakupy sprzętu, szkolenia pracowników i jeszcze znajomość prawa. Czyli: informatyk murarz tynkarz akrobata najlepiej za darmo...tomasz-cilos
Komentarze (51)
To ogłoszenie napisał ktoś, kto:
Nie ma pojęcia, czym zajmuje się IT (myśli, że „komputerowiec to komputerowiec”).
Liczy na zdesperowanego studenta, który chce „wpisać coś w CV”, nie zdając sobie sprawy, że ta praca spali go zawodowo w trzy miesiące.
Zupełnie nie rozumiem tego oburzenia.
Komuś może podpisuje taka oferta, jak nie to może zwiększa budżet, albo zatrudnia kogoś z technikum na 1 roku studiów zaocznych.
Jakby nie wiem jakie jest obecnie wejście w rynek, ale w dawnych czasach byłaby to oferta do rozważenia. Zwłaszcza że można dużo swoich tematów porobić
@ormek:
??????????????????????????????????????????????/
nie wiem co brales, ale moze lepiej dobierz dawke, zanim znow cos takiego napiszesz...