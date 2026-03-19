w wojsku to wiadomo, najważniejsze żeby łózko było równo posłane, but dobrze wypastowany, beret pod odpowiednim kątem



a na ćwiczeniach żołenierz strzela amunicją z zapasów z lat 70, a do "boju" jedzie na bewupie pamiętającym jaruzelskiego

w zapasach na czas W mamy hełmy stalowe i środki łączności sprzed pół wieku



takie brandzlowanie sie przesadnym porzadkiem, imidżem i przepisem to jest oznaka tego że główne zdolność wypełniania zadań jest w rozkładzie i trzeba