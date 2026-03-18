Dramatem jest to, że instaluje się w telefonie rodzicom/dziadkom tiktoka "no bo tam som śmieszne filmiki to se łojciec po obiadku poogląda". A tam zalew AI gówna nie tylko z kont polskich ale masa też ruskiej/chińskiej/amerkańskiej propagandy. Do tego grasujące boty partii politycznych i jak taki starszy człowiek trafi w konkretną grupę filmów, to mu algorytm już do końca będzie pokazywał czystą propagandę...