to sie nazywa eksport zadłużenia na świat. I to dzieki przywilejowi petro dolara. USA nic nie produkuje, drukuje puste pieniadze i puste obligacje, ktore kupuja oszczedni chinczycy, przez co kasa trafia z powrotem do usa i amerykanin kupuje sobie wszystkie najnowsze chinskie zabawki za daro, bo ma praktycznie darmowe kredyty, a chińczyk za miske ryżu musi zapierdzielac na to w fabryce i nic z tego nie ma :D nejlepszy możliwy sposob dymania Pokaż całość