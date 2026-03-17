mozesz w rok zrobic dzielo zycia, a potem mozesz 5 lat wegetowac. Tym jest adhd. Praca na projektach, co chwile cos nowego, 250 iq i sila do pracy kilkanascie godzin pod rzad miesiacami. A potem brak ambitnego projektu przyslaniajacego poprzednie co powoduje totalny brak sily na cokolwiek