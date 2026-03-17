W nawiązaniu do tego znaleziska postanowiłem wysłać zapytanie do PuP w Łodzi dlaczego dyskryminują mężczyzn - co jest niezgodne z konstytucją. Odpowiedzi się można było takiej spodziewać. Jest to POZYTYWNA dyskryminacja.



Treść mojego zapytania:



Dzień dobry,proszę o informacje dlaczego PuP w Łodzi nie działa zgodnie z konstytucją i w naborze dyskryminuje mężczyzn? https://lodz.praca.gov.pl/-/informacja-o-planowanym-uruchomieniu-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-projektu-lodz-aktywizuje-zawodowo-ivJak czytamy w ofercie pierszeństwo udziało mają następujące grupy:- osób do 30. roku życia,- osób powyżej 55. roku życia,- osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem policealnym lub niższym),- osób długotrwale bezrobotnych (pozostających w rejestrze pup łącznie przez okres ponad 12 - miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu),- osób z niepełnosprawnościami,- kobiet.Te kryteria nie są zgodne z Art. 33 Konstytucji RP„Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.”„Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.”





