Hot take, a może wystarczy zaoszczędzić na klejeniu etykiet? Z całej zgrzewki trzy etykiety zostały w zgrzewce przy wyciąganiu, dwie odpadły przy użytkowaniu a jedna zaginęła w akcji. Absolutny brak śladów jakiegokolwiek kleju na etykiecie czy butelce. Kto z was będzie przyklejał je spowrotem żeby odzyskać 50gr? Wiecie kiedy ostatni raz miałem taką sytuację? Nigdy
Nazwijcie mnie szurem, dla mnie to kolejna cegiełka do tej gó**ianek wieży budowanej przez nasze kochane państwo pod nazwą "system kaucyjny".
Jawne lecenie w ch**
Burza wokół butelki 3,001 litra. "Antypolskie cwaniactwo". Ustronianka odpowiada
Najprostszy sposób, żeby wycofali ten badziew to nie kupować nic w opakowaniach kaucyjnych. Resztą zajmie się lobby producentów jak słupki w excelu polecą na łeb.
@pr0rock: czyli u firm produkujących wody np. xD
Żywiec Zdrój to akurat Krajowy System Kaucyjny S.A. ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Czysty ZYSK: 46,5gr-50gr za każdą butelkę która "przypadkiem" zgubi etykietę po zakupie.
@pr0rock: producent wody MA NAJWIĘKSZY interes właśnie w tym, że nie oddacie jego butelek, bo sam jest operatorem kaucyjnym i niezwrócona kaucja zasila jego konto bez potrzeby robienia czegokolwiek! Niestety awarie kleju do etykiet i awarie butelkomatów są priorytetem
Na pierwszym planie narzędzie zbrodni a z tyłu człowiek siedzi za kratami. A mógł kogoś na wojnie zabić, dostał by medal. ¯\(ツ)/¯
Za co siedzisz "za flaszkę" nabierze nowego znaczenia ¯\(ツ)/¯
@Hodofca: dostałby
Czy ja prawie przy każdym wykopie muszę sięgać do słownika angielskiego i nadal nie wiedzieć, o co chodziło autorowi?
Radośnie oznajmił, że dobrze że to weszło, bo po rowach nie będą się walały puszki i butelki.
Następnie wrzucił 10 puszek po jakimś tanim piwie (czarne), za moment kupował 2 piwa za kupon który dostał.
Kiedyś na te 2 piwa musiałby mieć tych puszek cały worek. Paradoksalnie ta grupa społeczna zyskała.