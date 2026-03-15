Pracowałam w strukturach resortu obrony z doktoratem i 10 kursami menedżerskimi. System wycenił moje kompetencje na 2700 zł netto w Warszawie i wypluł mnie, bo zadawałam niewygodne pytania. Publikuję ten list otwarty, aby pokazać, dlaczego miliardy na modernizację armii zostaną „przeżarte” przez niekompetencję i układy, jeśli nie wprowadzimy cywilnego zarządzania i audytu zewnętrznego.
LIST OTWARTY: Miliardy na żelazo, grosze na rozum.
Szanowni Państwo,
W debacie publicznej słyszymy o miliardach na program SAFE, o setkach czołgów i nowoczesnych myśliwcach. Jako osoba, która pracowała w strukturach resortu obrony narodowej z doktoratem i bagażem międzynarodowych certyfikatów menedżerskich, mówię wprost: te pieniądze zostaną przeżarte przez systemowy brak kompetencji.
Moja historia to diagnoza patologii: zaawansowana wiedza z zarządzania projektami została wyceniona na 2700 zł netto w Warszawie. Umowy nie przedłużono, bo w strukturach zdominowanych przez emerytowanych wojskowych, człowiek wykształcony to nie kapitał – to zagrożenie.
Dlaczego modernizacja bez reformy kadr to marnotrawstwo?
- Kultura rozkazu zamiast kultury projektu: Miliardowe zakupy to skomplikowane procesy biznesowe. Wojskowi często nie potrafią zarządzać ryzykiem ani optymalizacją kosztów. Potrafią tylko salutować przed błędnymi decyzjami przełożonych.
- Negatywna selekcja: System celowo utrzymuje głodowe stawki dla cywilnych ekspertów, by przyciągać "swoich". Doktoranci i specjaliści są wypychani, bo zadają pytania, na które "beton" nie zna odpowiedzi.
- Fasadowa nowoczesność: Kupujemy sprzęt z XXI wieku, ale zarządzamy nim mentalnością z ubiegłego stulecia. Bez cywilnych menedżerów i audytu zewnętrznego, te zakupy utoną w chaosie.
Żądamy realnego audytu zewnętrznego, usunięcia emerytów mundurowych z cywilnych stanowisk zarządczych i wprowadzenia rynkowych standardów HR. W przeciwnym razie nowoczesna armia pozostanie jedynie drogim slajdem w prezentacji polityków.
Podpisano: Doktorat_za_2700
#wojsko #mon #polska #pracbaza #zarzadzanie #afera #pieniadze #gospodarka
Komentarze (126)
najlepsze
Chętnie poczytam jakieś konkrety, póki co tani paszkwil do wygenerowania w chatGPT w kilka sekund.
@Bijelodugme: od kiedy ruszamy tematy powszechnie uważane za delikatne. Zielonka wpada i jedną kartką A4, bez cienia dowodów na swoją historię domaga się demontażu systemu XD
@ordynarny_cham: XD No ja wole posłuchać tych co są w wojsku zamiast ludzi co im brakuje atencji. Byli generałowie p--------y głupoty, żeby ktoś o nich pamiętał to nic nowego
@Bed_Kriczer: Ściśle tajne, tajemnica handlowa, źli Niemcy dowiedzą się ile polska potęga technologiczna wydaje na doktorantów i ich podkupią niemiecką pensja minimalną. Taka będzie odpowiedź.
Rezultat? Zdolni ludzie trafiają do zbrojeniówki tylko 'z przypadku' i uciekają przy pierwszej lepszej okazji do sektora prywatnego. Jeśli nie wymusimy transparentności wydatków i nie zainwestujemy w kapitał
Tani coś ten doktorat, 2700 za niego dałaś. Gdzie można za tyle papierek ogarnąć?
Serio, tytuł taki, jakbyś się chwaliła zakupem dyplomu za kasę... Pracownikowi z doktoratem MON płacił 2700 zł - warto jeszcze dodać ile tak temu
To akurat prawda. Jak przyjdzie rozkaz, ma być wykonane tak, jak w rozkazie. Nie ma znaczenia, że to wbrew logice może być, wbrew wszelkim zasadom i standardom, a może nawet i wbrew prawu. Wojsko ma swoje procedury i będzie się ich trzymać oraz będzie ich bronić jak Westerplatte. A jak się komuś nie podoba to dyscyplinarka albo przeniesienie do innej jednostki
To jest ten 'bezpiecznik', który ma pilnować, by nasze podatki i miliardy z pożyczek (jak SAFE) były wydawane uczciwie i mądrze. Jeśli państwo wycenia odpowiedzialność za miliony złotych w przetargach
Bez cienia naciągania to protektorat... tylko patroni się zmieniają. W ciągu ostatnich 4 dekad mieliśmy już Moskwę, potem Berlin-Paryż, potem Waszyngton i okazjonalne czapkowanie Tel-Awiwowi. Aktualnie coś pomiędzy Berlinem a Waszyngtonem.
Dzisiaj lata dron z AI przez 2 godziny i sam szuka celu. Nie ma informacji zwrotnych bo bazy, fizycznie nie można tego typu systemu shakować. Takie drony miał Izrael kilka lat temu (morderstwo Damiana i Lavender), ciekawe co ma dzisiaj?
Za niedługo jedynym sposobem na zatrzymanie podobnego inteligentnego pocisku będzie tylko i wyłącznie niedopuszczenie do
Chciałbym się dowiedzieć kto konkretnie (z nazwiska) ukłądał listę "potrzeb" dla wojska. Założę się, że jakiś starszy ziomek zza biórka, które z wojskiem ma tylko wspólnego, że wojsko jest jego pracowdawcą.