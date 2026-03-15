Wkurzały mnie zepsute i pełne butelkomaty, więc napisałem darmową aplikacje
Zrobiłem aplikację z mapą prawie 20 tys. punktów zwrotu i butelkomatów w Polsce. Można w niej sprawdzić lokalizacje, nawigować do nich i oceniać, czy automaty aktualnie działają. Darmowy projekt, który ułatwia odzyskanie kaucji bez odbijania się od drzwi sklepu z worem śmieci.michalll193
Komentarze (52)
najlepsze
Cytat:
Jeśli butelkomat nie działa, obsługa sklepu ma obowiązek przyjąć butelki zwrotne i wypłacić kaucję
.
Oto kluczowe zasady w takiej sytuacji:
RAZ nie chcieli mi kasy wypłacić za kaucję, po zrobieniu rabanu, kierownik szybciutko wypłacił kasę. Obecnie szukam butli z CO2 + reduktor + wężyk + system nabijania butelek typu PET, a jak będę chciał
Pamiętam, jak za PRLu jeździłem z kilkoma skrzynkami butelek po różnych skupach w Warszawie, dopiero po ponad tygodniu krążenia (jeździłem wracając z pracy) znalazł się jeden skup, który zgodził się przyjąć butelki. Ale nie po cenie urzędowej 50 groszy, a po 20 i bez kwitu...
Skup butelek był obok papieru toaletowego i sznurka do snopowiązałek sztandarowym problemem tamtych
Lepsza by była strona z mapą online, bez konieczności instalowania czegokolwiek.
@305kontodam2k01: Trzy złote za butelkę? Muszynę czy Muszyniankę kupuję w cenie poniżej 2 złotych za półtora litra, a ostatnio Muszyna Skarb Życia była w biedrze po złotówce, przy zakupie czterech sześciopaków.
Jak ktoś nie umie być zaradnym lub jest leniem, to przepłaca, kupując poza promocjami, nie robiąc
