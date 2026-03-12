Sebastian M. wyjaśnia, że w jego luksusowym samochodzie nie czuć prędkości...
Trwa proces Sebastiana M., który zdaniem prokuratury we wrześniu 2023 zabił trzyosobową rodzinę. Oskarżony miał jechać po autostradzie A1 z prędkością około 300 km/h, wjechać w Kię, którą poruszało się małżeństwo ze swoim pięcioletnim synem co doprowadziło do pożaru i śmierci pasażerów Kii.Tired_
- 79
Komentarze (79)
Sebuś, dla Ciebie uczciwy proces to taki, który skończy się maksymalnym wyrokiem.
@S3B0L: hehe wszyscy tak samo myśleli wobec tamtej mendy
Przecież to nawet nie ma sensu.
W ostatnich 30 latach nie wymyślono niczego co wpływałoby wyraźnie na postrzeganie prędkości. Podobny argument można zastosować do każdej dobrze utrzymanej limuzyny.
Czyli co te wszystkie seby co rozwaliły się E60/E65 też powinny mieć retrospektywnie obniżony wyrok bo auto premium i mogli nie czuć? XD
Założę się ze odczucia
Nawet wymuszenie innego uczestnika ruchu nie ma znaczenia przy takiej prędkości, tj. osoba z---------j a bierze całą odpowiedzialność na siebie za cudze błędy.
@raseri: fun fact: nikt mu nie wymusił. To tego z---a zniosło na łuku.
W niektórych samochodach mniej to a prędkość jest odczuwalna ale od tego na się prędkościomierz i oczy.
Natomiast zabijając kogoś z taką predkością? Co to znaczy 'nieczuć"? Ma przecież oczy..
A skoro nie działają to może wyrok 8 lat i dobrowolne oślepienie?
Licznika tez nie widziałeś, kmiocie? Ojciec Ci załatwił prawo jazdy na bazarze?
Gdyby było tak jak Majtczak fantazjuje to każdy właściciel Citroena C6 z zawieszeniem hydropneumatycznym byłby niekontrolowanym pociskiem na kołach ale jakimś cudem wypadki przy 300