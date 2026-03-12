To co mnie najbardziej dręczy w tej sprawie - gdyby nie próbował się bronić, tylko od razu płakał przed prokuratorem, to by dostał dwa lata w zawiasach, jakąś symboliczną nawiązkę na krewnych ofiar i dziś pamiętali by o tym tylko najbliżsi uczestników wypadku. Skorzystał z znajomości, sprawa stała się medialna, traci pieniądze, w areszcie posiedzi dłużej niż zazwyczaj za wypadek śmiertelny ludzie dostają, przez całą otoczkę ma szanse na zaostrzenie kary.

