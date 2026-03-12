Tajemnicza rozmowa Sebastiana M. Został za nią ukarany. Ujawniamy treść
26 września 2025 roku Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim cofnął Sebastianowi M. pozwolenie na rozmowy telefoniczne w areszcie. Powód? Rozmowa, którą oskarżony przeprowadził z niezidentyfikowaną osobą.afro1984
- #
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
Komentarze (14)
najlepsze
@FilipWWL: no jak nic? załatwił mu zakaz korzystania z telefonu w areszcie ;)
Tonący brzytwy sie chwyta. Umierający chodzą do znachorów, a Majtczaki do takich, co mają "wejścia" (bo ich własne skończyły się na Piotrkowie Trybunalski).
Reasumując,