Oddaliśmy Chinom produkcję leków leków, obniżając własne bezpieczeństwo
80% substancji czynnych do leków pochodzi z Chin, to efekt 30-letniej strategii Pekinu i tanich dostaw, które podwoiły dostępność, ale oddały kontrolę nad bezpieczeństwem lekowym Polski i UE. Uzależnienie od importu może być groźne w razie kryzysów lub przerwania globalnych dostaw.matixrr
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
My już prawie nic nie mamy.
@jackblackcanada: xd
jakie refundacje? dowalić odpowiednie cła i tyle, refundacje mają sens jak chcesz dopłacać określonej grupie. Dopłacanie każdemu do leku z jego podatków to tylko zbędna biurokracja która Ci zabierze zeby ci dopłacić.
Coś musiało faktycznie ruszyć, bo parę lat temu kilo kwasu cytrynowego to było 14 zł, a rok temu kupiłam za 8.
Mam teraz w domu chyba z 7 kg tego.
Tzn. Miałam.
Mam
Jak się leczy leki?