Dla zysków przestano produkować w Europie. Koszt produkcji zawsze będzie wyższy niż produkcja w Chinach lub Indiach, ale daje bezpieczeństwo. Kilkakrotnie już brakowało leków chociażby problem z paracetamolem kilka lat temu. Podstawowe leki powinny być produkowane w Europie, by w razie kryzysu czy jakiś zdarzeń losowych nie zostawic pacjentów na lodzie. Leki produkowane w Europie powinny być refundowane, tak by opłacało się je produkować tutaj, a nie polegać na dostawach z Azji.