To nie AI namieszało tylko niedoświadczeni "prompterzy" którzy zastąpili programistów i dopuścili taki kod na produkcję. Po drodze musiało to przecież przejść co najmniej przez QA i SRE - a takie wielkie firmy jak Amazon powinny mieć jeszcze więcej zabezpieczeń zanim coś pójdzie na produkcje. Nie wykryli tego na devel/staging/uat? Zawalił proces nie AI - AI robi to co każe mu człowiek, nawet jak człowiekowi wydaje się że kazał mu coś innego.