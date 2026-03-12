Narracja zachodnich mediów nt. II Wojny światowej.
Narracja wspaniała :"Polska oficjalnie zwróciła Grecji 91 artefaktów skradzionych greckim Żydom przez nazistów i przechowywanych w Polsce." Nazistów - nie ma słowa o Niemcach , tylko Naziści i w Polsce , za pare lat będziemy się uczyć że to Polska wywyołała 2gą wojnę światową. Naziści pewnie z Konfyadni
@pernamentnaonuca: I to jest powód, żeby przetrzymywać w Polsce te, które Niemcy zrabowali w Grecji? Czy chodzi tylko o to, że w Polsce nie można rozmawiać o nazistowskich zbrodniach popełnionych na kimś innym niż Polacy?
Nie wiem natomiast kto i gdzie używa "wojska putina" zamiast "Rosji" xD
Zakop, informacja nieprawdziwa
No a nie? Nawet film o tym był ( ͡º ͜ʖ͡º)
Rzeczony fragment tekstu: