Tylko w niektórych krajach socjalistycznych - jak Kuba na przykład, opieka zdrowotna była dostępna dla wszystkich i to jeszcze na bardzo wysokim poziomie. Natomiast we wszystkich krajach o "gospodarce wolnorynkowej" dostępność do opieki medycznej jest uzależniona od zasobności portfela pacjenta. I jest tutaj pewne "qui pro quo". Te same osoby, które często i chętnie przyklejają innym łatki "Lewaka" same w kwestii opieki medycznej mają skrajnie komunistyczne poglądy. Szczególnie w kwestii własnego zdrowia.