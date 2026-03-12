36 proc. amerykanów nie stać na lekarza, rekordowe nierówności majątkowe w USA
Nierówność majątkowa w USA osiągnęła najwyższy poziom od trzech dekad, a dane Rezerwy Federalnej potwierdzają utrwalanie się tzw. gospodarki w kształcie litery K. Zamożne gospodarstwa domowe oraz wybrane sektory szybko się bogacą, podczas gdy osoby o niskich i średnich dochodach pozostają w tyle - isub_zero_1
Komentarze (76)
najlepsze
Usa wydaje najwięcej na świecie na opiekę zdrowotną, na pewno to rozwiązałoby problem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tak właśnie wygląda prawdziwa twarz wyłącznie prywatnej służby zdrowia. "Niewidzialna ręka rynku i konkurencja" a za 5 minut zmowy cenowe, lobbying i pakiety na które może sobie pozwolić Kowalski nie pokrywają niczego poza absolutnym minimum. A przy poważniejszej chorobie bankrutujesz.
Ale co ty bredzisz, tak wygląda ograniczanie i psucie wolnego rynku, usa wydaje najwięcej pieniędzy na świecie na służbę zdrowia, z rynkiem usług zdrowotnych w usa dzieje się dokładnie to samo co w Polsce stało się z rynkiem nieruchomosci po wprowadzeniu BK0%