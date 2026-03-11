Po raz kolejny zdobywamy ośmiotysięczniki głupoty. Dobrze że mamy jakieś tam służby i że coś tam się starają robić. Ale ich wysiłek jest jak zwykle pożytkowany nie tak jak trzeba. W obecnych czasach gdy:

- większość jak nie całość tej infrastruktury jest dostępna nie tylko na Google Maps i Google Street View (i te dane są w posiadaniu obcego państwa)

- większość jak nie całość tej infrastruktury jest na portalach rządowych jak Pokaż całość