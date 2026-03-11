Fotografujesz ryzykujesz. Pasja do kolei przerodziła się w podejrzenie o szpie
Kilka godzin w kajdankach, odebranie telefonu i laptopa oraz wizyta funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w domu dla pana Karola fotografowanie pociągu w pobliżu dworca Lublin Zachodni skończyło się zatrzymaniem.DedryckGomes
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 84
- Odpowiedz
Komentarze (84)
najlepsze
@zakupy777: A od sierpnia to nawet ta linia w zasadzie dotyczy tylko dwóch przypadków tj wojska i kontrwywiadu bodajże.
- prewencyjnie, istniało realne zagrożenie, że zrobi kolejne zdjęcie
Prewencyjnie to niech twój samochód i kieszenie przetrzepią przy najbliższej okazji.
@Balcerek:
Trzeba być i sporo takich jest.
Jest sporo ludzi co filmują dworce i pociągi i dają to potem
@alfokloda0: W ogóle nie powinni go zatrzymywać, nawet jakby był ruskim szpiegiem, to nie robił nic nielegalnego.
@alfokloda0: A co szkodzi wylegitymować tych, którzy w piątek jedzą mięso? Albo wszystkich skośnookich?
- większość jak nie całość tej infrastruktury jest dostępna nie tylko na Google Maps i Google Street View (i te dane są w posiadaniu obcego państwa)
- większość jak nie całość tej infrastruktury jest na portalach rządowych jak