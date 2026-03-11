Wysokie alimenty możliwe przy niskich dochodach.
Wysokość zasądzonych alimentów zależy od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, a nie tylko jego realnie osiąganych dochodów - orzekł Sąd Rejonowy w Pruszkowie. To oznacza, że jeśli sąd uzna, że ojciec może zarabiać więcej niż aktualnie to powinien mieć wyższe alimenty.AntyspoIeczny
@alfokloda0: Ile osób w polsce umiera z głodu że podejmujesz ten problem?
No sie nie dziwie. Tez bym nie chcial zeby swiat sie dowiedzial ze jestem az takim usrancem.
@januszjanusz666: Tak mirasku. Sedzia sie podpisuje. A co widzisz publicznie? Ano to "sad orzekl" a nie "sedzia orzekl".
Jak masz czas i lubisz kopac to moze sie dokopiesz do sygnatury akt i zobaczysz kto orzekl (jesli nie jest to utajnione). Tylko komu sie chce dokopywac? Dlaczego nie jest publicznie podawane "jan kowalski" orzekl tylko "sad orzekl"? Bo
I to jest dobre pytanie - DLACZEGO nie podaja? Nie wiem - serio pytam - moze nie moga?
By miec co zrec i za co mieszkac zaczal lapac bezdomne psy i przerabiać na smalec. Psy jadł, smalec sprzedawał i wylądował w więzieniu xDDD
A dług rosnął...
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640090059
Na tym polega prawdziwa patologia. Przestarzałe przepisy wymierzone przeciwko mężczyznom są utrzymywane w mocy, nikt nie chce ich zmieniać. Ale jak kobietom coś szkodzi, potrzeba równości - jasne, proszę
@jagoslau: są starania aby wejśc na wyższy poziom s---------i*
Uwaga sprawę omawiają już vlogerzy z USA
https://bezprawnik.pl/sad-pozwolil-na-in-vitro-mimo-sprzeciwu-bylego-meza-teraz-sprawe-rozstrzygnie-sad-najwyzszy/
Te miejsca zapewne dzieli jedynie 100 kilometrów, ale koszty życia są nawet 20krotnie różne.
A jak to facet zarabia więcej, to sąd też tak podchodzi do tematu i jak przywali facetowi 3K alimentów to od matki też tyle wymaga, prawda?
Osobiście babie bym nic nie dał, wyjechał z kraju i wysyłał dziecku.
@bury256:
acha... i myslisz, ze w wiezieniach, to siedza ci, ktorzy "dostali za wysokie alimenty", a nie ci, dla ktorych lacznie 600-700 alimentow to za duzo?
I serio, wierzysz w zarobki na poziomie 1600 zeta, czyli circa 1/3 minimalnego wynagrodzenia? Ok, moze mial je takie przez chwile, jak dostawal
@Thorand: Wykopaliska np. w Egipcie polegają na odkopaniu czegoś sprzed 4000 lat. Odkopanie czegoś sprzed 8 lat to bardzo świeży wykop.