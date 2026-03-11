Konfiture - Przejścia nie ma
Tymczasowa organizacja ruchu przy ul. Chłodnej w Warszawie nie przyjeła się. Dużo rzeczy na naszych drogach nie działa mimo prawidłowego oznakowania. Dlaczego? Bo nie ma natychmiastowej reakcji na wykroczenia. Bawimy się w zgłoszenia i wysyłanie patroli, zamiast rozliczania kierowców tu i teraz, nazawisza
Komentarze (116)
Może źle zaparkowane auto zasłania.
@robolol: nacja nic tutaj nie zmienia, polacy sa tacy sami, to jakieś ogólnie uszkodzenie mózgu
Oni nie atakują i zwykły Kowalski nie skarży się na brak infrastruktury więc wszyscy mają spokój.
Jak zaczęliby reagować Kowalski zacząłby reagować, w stronę urzędników. Okazałoby się że urzędnicy w większości przypadków nic nie robią i źle zarządzają miastem. Nabudowano bloków bez miejsc parkingowych. Nastawiano słupków byle tylko postawić i się nikt
@LordDarthVader: Nie, Kowalski nie zaczalby nic w strone urzednikow. Kiedys mielismy w Polsce duzo bardziej reagujaca w strone kierowcow Policje i co? I nic. Polski Kowalski zawsze wybierze regularne lamanie prawa nad napisanie skargi.