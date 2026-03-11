Cześć wszystkim!
W końcu, po niecałych dwóch latach pracy, udało mi się samemu wydać moją pierwszą grę o nazwie DreiFrame na Steam!
Jest to gra typu Metroidvania w starej, pikselowej oprawie graficzne, z mechaniką inspirowaną grą Hollow Knight. Gramy małym robotem dzierżącym miecz o nazwie Frame i przemierzamy zrobotyzowany świat.
Gra ma w sobie elementy soulslike’ów. Dużą częścią rozgrywki są walki z trudnymi bossami, dlatego jest ona bardziej skierowana do doświadczonych graczy tego gatunku.
Dla chętnych spróbowaniem gry podrzucam kilka kluczy do Steam poniżej:
RMVN8-5QV3M-WX55E
HHVX9-Q6RB2-6ENXH
P3235-ZWDN2-IGQWV
YM0M0-6J6HA-CGGZF
YR86J-57JIZ-I06EG
Dzięki za przeczytanie. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania dotyczące gry, czy też samej produkcji.
Pozdrawiam i dobrego dnia!
Po 2 latach pracy wydałem swoją pierwszą grę na Steam
Cześć wszystkim! W końcu, po niecałych dwóch latach pracy, udało mi się samemu wydać moją pierwszą grę o nazwie DreiFrame na Steam! Jest to gra typu Metroidvania w starej, pikselowej oprawie graficzne, z mechaniką inspirowaną grą Hollow Knight.mrdronem
- #
- #
- #
- 73
- Odpowiedz
Komentarze (73)
najlepsze
Inna sprawa: dlaczego na Steamie, a nie na GOGu?