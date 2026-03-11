Cześć wszystkim!



W końcu, po niecałych dwóch latach pracy, udało mi się samemu wydać moją pierwszą grę o nazwie DreiFrame na Steam!



Jest to gra typu Metroidvania w starej, pikselowej oprawie graficzne, z mechaniką inspirowaną grą Hollow Knight. Gramy małym robotem dzierżącym miecz o nazwie Frame i przemierzamy zrobotyzowany świat.



Gra ma w sobie elementy soulslike’ów. Dużą częścią rozgrywki są walki z trudnymi bossami, dlatego jest ona bardziej skierowana do doświadczonych graczy tego gatunku.



Dla chętnych spróbowaniem gry podrzucam kilka kluczy do Steam poniżej:



RMVN8-5QV3M-WX55E

HHVX9-Q6RB2-6ENXH

P3235-ZWDN2-IGQWV

YM0M0-6J6HA-CGGZF

YR86J-57JIZ-I06EG



Dzięki za przeczytanie. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania dotyczące gry, czy też samej produkcji.



Pozdrawiam i dobrego dnia!



